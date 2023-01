Darum lieben Kinder Rituale

Rituale helfen, Krisen zu meistern

Auch in Krisensituationen helfen Rituale. Oft geschieht es dann ganz automatisch, dass man sich an sie hält. Doch was simpel klingt, ist für Kinder enorm wichtig. Haben sie sich zum Beispiel verletzt, trocknet kaum etwas die Tränen so gut, wie ein trostspendendes Ritual – zum Beispiel das gemeinsame Singen des Liedes «Heile, heile Segen» oder ein buntes Pflaster, das sie sich selbst aussuchen dürfen.