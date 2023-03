Mimi Fiedler über das Leben als alkoholkranke Mutter

Davor, nun anderen süchtigen Müttern Ratschläge zu geben, hütet sich die 47-Jährige: «Jede Sucht ist so individuell wie der süchtige Mensch selbst», meint Fiedler. Sie könne nur sagen, dass es helfe, seiner eigenen Wahrnehmung zu vertrauen. Was auf dem Weg zur Heilung und Nüchternheit jedoch völlig egal sei, sei die Meinung der anderen. In einem emotionalen Instagram-Post richtet sich die Schauspielerin zudem an alle Kinder von suchtkranken Eltern und lässt sie wissen: «Ihr werdet sehr geliebt und es hat mit euch nichts zu tun.»