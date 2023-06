Eine Mutter verrät schlaue Strategie

Erziehungstrick verhindert Eifersucht auf das Baby

Knuddeln, wickeln, frisch anziehen, stillen, ins den Schlaf wiegen – und alles wieder von vorne. So ein Baby nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch – Zeit mit Mama oder Papa, die oftmals den älteren Geschwistern abgeht. Eine Mutter verrät nun einen echt schlauen Trick, wie sie die Alltagspflege mit dem Baby macht und gleichzeitig fürs ältere Geschwisterkind präsent sein kann. Und was das Ganze mit einem Sportreporter zu tun hat.