Schnelle Beauty-Tricks für Eltern (oder gegen Augenringe)

Der Farbkick für müde Elternhaut

Wer sich einen Nachmittag an der frischen Luft aufgehalten und die Nase in die Sonne gehalten hat, wirkt automatisch frischer, jünger, energiegeladener. Ein sehr wirksames Beauty-Mittel gegen müde Elternhaut ist also der tägliche Spaziergang in der Natur. Wenns dafür mal nicht reicht, kann man sich auch ein paar Tropfen Selbstbräuner in die Nachtpflege mischen. Am nächsten Tag erwacht man mit einem Frisch-aus-dem-Urlaub-Look auf ... egal wie die Nacht war.