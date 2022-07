So schafft ihr die optimale Lernatmosphäre für Kinder

1. Schreibtisch und Bürostuhl

Die wichtigsten Neuanschaffungen für ein Schülerzimmer sind klar der Schreibtisch und der Bürostuhl. Dabei gilt es, gleich von Anfang an darauf zu achten, dass die Kinder eine Haltung einnehmen, die Rücken und Nacken schonen. Essenziell ist also, dass der Schreibtisch die richtige Höhe hat – idealerweise lässt sich diese verstellen. Empfehlenswert sind auch Schreibtische mit Platten, die man schräg stellen kann. Auf einem Bürostuhl sitzen Kinder dann am besten, wenn die Füsse bei aufrechter Haltung den Boden berühren.