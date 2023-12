Schweizer Schülern bereitet Lesen mehr Mühe als Mathe

Abwärtstrend in Mathematik

Die schlechtere Nachricht: In Mathematik setzte sich der Abwärtstrend der letzten Jahre fort. Dennoch ist das Leistungsniveau der Schweizer Jugendlichen in Mathematik noch immer sehr hoch. Von allen drei getesteten Fächern liegt ihnen Mathematik sogar am meisten. In der aktuellen Pisa-Studie haben sie es mit 508 Punkten auf den guten Rang 8 geschafft. Besser als die Schweizer waren nur die 15-jährigen aus den ostasiatischen Länder und Regionen Singapur, Macau, Taipei, Hongkong, Japan und Korea sowie Estland. Knapp ein Fünftel der Schweizerinnen und Schweizer haben jedoch die Mindestanforderungen nicht erreicht. Zudem sinkt die durchschnittlich erreichte Punktzahl seit 2009 zwar nicht markant, aber stetig.