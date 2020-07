Ok, wir wissen von mindestens einem Fall, bei dem dieser wirklich sehr aussergewöhnliche Name in der Schweiz zugelassen wurde. Und dass ihr den noch nie gehört habt, stimmt wohl so auch nicht ganz. Immerhin ist es einer von vielen Vornamen der berühmten Pippilotta Viktualia Rollgardina Pepperminta Ephraimstochter Langstrumpf.