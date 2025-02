«Sexuelle Entwicklung beginnt ab der Geburt»

Wie sollten Eltern reagieren, wenn sich ein Kind immer wieder zwischen die Beine fasst?

Das hängt davon ab, ob es im privaten Rahmen oder in der Öffentlichkeit geschieht. Fasst sich ein Kind daheim an Penis oder Vulva, ist das nicht dasselbe, wie wenn es dies auf dem Spielplatz oder im Bus tut. Grundsätzlich ist es natürlich in Ordnung und etwas Schönes, seinen eigenen Körper zu berühren. Als Eltern sollte man aber darauf achten, dass das Kind in der Öffentlichkeit nicht zu lange so verharrt. Je jünger es ist, desto unbedachter tut es dies – und es darf lernen, dass dies etwas Privates ist.