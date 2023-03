3. Vermeidet Stosszeiten

Geht wenn möglich zu Randzeiten in den Supermarkt. Es ist für euch weniger stressig, wenn ihr euch nicht mit Kind und Wagen durch die Massen kämpfen müsst und für die Kleinen weniger langweilig, wenn ihr nicht gefühlt Stunden an der Kasse ansteht. Passt den Zeitpunkt eures Einkaufs auch dem Rhythmus der Kinder an und achtet darauf, dass sie ausgeschlafen sind.