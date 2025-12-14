Sieben Ideen gegen Päckli-Stress für Familien

1. Wichteln

Die wohl bekannteste Alternative zur grossen Geschenkeschlacht. Beim Wichteln – auch «Secret Santa» genannt – bekommt jedes Familienmitglied per Los im Voraus eine andere Person zugeteilt, für die man ein Geschenk besorgt. Die Los-Ziehung am besten bei einem gemütlichen Beisammensein in der Vorweihnachtszeit zelebrieren. Damit die Spannung bleibt, verrät niemand, wen er oder sie gezogen hat. Pro-Tipp: Am besten ein ungefähres Budget festlegen, damit alle etwa gleichviel ausgeben. Der grosse Vorteil: Jedes Familienmitglied muss nur ein Geschenk besorgen – die Spannung beim Auspacken ist umso grösser. Der Twist: Wem herkömmliches Wichteln zu langweilig ist, kann im Voraus auch ein bestimmtes Thema setzen: Buch-Wichteln, Wellness-Wichteln oder Genuss-Wichteln zum Beispiel.