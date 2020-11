Sind Väter die besseren Single-Eltern?

Rohrer tut etwas, was vielen Müttern immer noch Mühe bereitet: Er holt sich Hilfe. «Die gesundheitliche Spezifikation eines alleinerziehenden Vaters ist nicht durch soziale Benachteiligung bedingt und unterscheidet sich dadurch deutlich von derjenigen der weiblichen Vergleichsgruppe», schreibt das «Wissenschaftliche Journal für Männergesundheit» in einem Essay. Was so kompliziert klingt, heisst einfach gesagt: Kindererziehung wird in unserer Gesellschaft als Lebensaufgabe einer Mutter angesehen, weshalb Mütter das unbedingt allein hinkriegen müssen – auch wenn sie alleinerziehend sind. Väter hingegen, deren Kernkompetenz in unseren Köpfen nicht die Kindererziehung ist, werden nicht so stigmatiesiert, was ihre Vaterrolle angeht. Die Konsequenz: Mütter schämen sich, um Hilfe zu bitten, und wursteln so lange allein, bis sie ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Väter hingegen sind sich bereits gewohnt, zum Beispiel die eigenen Eltern zur Unterstützung beizuziehen. Und das ist auch gut so.