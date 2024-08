Die Menstruation als Familienthema?

Auf jeden Fall. Es ist ein Thema, das in die Familie gehört und nicht nur der Schule überlassen werden sollte. Im Aufklärungsunterricht geht es in erster Linie um Geschlechtskrankheiten, Sex und Verhütung. Der weibliche Zyklus wird dabei oft nur am Rande behandelt. Zuhause sehe ich es in erster Linie als ein Gespräch zwischen Mutter und Tochter – sofern dies möglich ist. Aber auch Väter können involviert sein. Gerade in der heutigen Zeit, in der viele Elternpaare getrennt leben, kann es vorkommen, dass ein Mädchen ihre erste Periode vielleicht in den Ferien mit dem Papa erlebt. Es ist wichtig, dass auch die Väter vorbereitet sind. Sie sollten wissen, wie sie ihre Töchter in dieser Zeit unterstützen können, sei es durch Gespräche oder indem sie sicherstellen, dass zu Hause die notwendigen Produkte vorhanden sind.