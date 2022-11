So bekommen Kinder Freude am Lesen

Bücher haben es aktuell nicht einfach. Zu gross ist die Konkurrenz von Tablet und Smartphone. Die elektronischen Geräte ziehen Kinder magisch an. Und natürlich sollen sie früher oder später auch den Umgang mit ihnen lernen. Doch meist nutzen sie diese für alles, ausser um darauf etwas zu lesen. Dabei ist die Lesekompetenz die Grundlage für eine gute Bildung. Gleichzeitig können Bücher Kinder in eine fremde Welt entführen und so ihre Fantasie anregen. Hier erfahrt ihr, wie ihr bei Kindern die Lust am Lesen fördert.