So bringt eine Schlafberaterin ihre Kinder ins Bett

Es gibt kaum etwas Fieseres als Schlafmangel: Man sollte funktionieren, sich konzentrieren, doch der Körper schreit nur noch nach Erholung. Besonders hart trifft es Eltern von Babys und Kleinkindern: Bringt das Kind sie um den Schlaf, können sie sich am nächsten Tag – oder in den nächsten Wochen und Monaten – nicht einfach ausklinken und alles etwas gemütlicher angehen. Ihr Kind braucht sie und die Arbeitszeiten lassen sich in der Regel auch nicht dem Schlafbedürfnis anpassen. Wie schön wäre es also, wenn das Kind plötzlich ohne Probleme ein- und durchschlafen würde.