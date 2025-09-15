So bringt ihr mehr Harmonie ins Familienleben

«Seit dem ersten Tag hat mich das Muttersein an meine emotionalen, körperlichen und psychischen Grenzen gebracht», erzählt Devi Schnarwiler der Schweizer Illustrierten. Was sie damit anspricht: Ihr ältester Sohn war schon seit Geburt etwas anders als die meisten Kinder. Dieses Jahr bestätigte eine Fachperson, dass der 13-Jährige im Autismus-Spektrum ist. «Nichts in meinem Leben hat mich je so herausgefordert – und gleichzeitig so tief wachsen lassen», so die ausgebildete Primarlehrerin, die sich später zum Beziehungscoach weiterbildete und heute Familien mit besonderen Bedürfnissen begleitet.