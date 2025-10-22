So entwickeln Kinder Humor

Lächelt ein Baby zum ersten Mal, ist das für die Eltern ein Meilenstein. Mit Humor hat dieses Lächeln aber noch nichts zu tun. Es handelt sich vielmehr um einen Reflex und meist zeigen Babys ihr erstes Lächeln mit etwa sechs Wochen. Mit zirka vier Monaten können sie dann schon kleinere Lachanfälle haben – allerdings entstehen auch diese in der Regel ohne Kontext und nicht etwa, weil das Baby etwas tatsächlich besonders witzig findet. Bald darauf beginnen Babys aber beispielsweise auf Grimassen zu reagieren. Sie verstehen dann bereits, dass es sich nicht um den normalen Gesichtsausdruck einer vertrauten Person handelt. Auch wenn die Eltern selbst über etwas lachen müssen, kann es sein, dass das Baby sie imitiert und mitlacht.