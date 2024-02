So entwickeln Kinder keine Spritzen-Phobie

2. Gut vorbereiten

Erklärt dem Kind im Voraus, dass ihr bald zur Kinderärztin oder zum Kinderarzt geht und was dort passieren wird. Vermeidet dabei Sätze wie: «Das tut nicht weh.» Erstens entspricht dies nicht der vollen Wahrheit und zweitens könnte beim Kind nur das Wort «weh» hängenbleiben, was die Angst wiederum verstärkt. Viel besser ist es, dem Kind aufzuzeigen, warum die Spritze oder Impfung wichtig ist. Dabei sollte man auch erwähnen, dass es einen Piks gibt. Verspricht man dem Kind nämlich, es werde die Nadel nicht spüren – was nun mal nicht stimmt – kann das zu einem Vertrauensverlust führen.