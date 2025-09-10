So erziehen typische Quallen-Eltern

Bedürfnisorientierte Erziehung

Quallen-Eltern stellen die Bedürfnisse ihrer Kinder ins Zentrum und passen sich hauptsächlich deren Wünschen an. Starre Regeln und Strukturen gibt es kaum. Hat das Kind etwa keine Lust, in den Musikunterricht zu gehen, dann muss es das auch nicht tun. Die Quallen-Eltern legen generell viel Wert auf die Autonomie des Kindes: Entscheidet es, einen Termin nicht wahrzunehmen, dann gilt es aus ihrer Sicht, diese Entscheidung zu akzeptieren. Es liegt ihnen fern, ihre Kinder unter Druck zu setzen. Zudem sind sie sowieso der Ansicht, dass Kinder heutzutage viel zu viele Termine haben und zu wenig Zeit für Spass und Freizeit.