Viele Eltern bekommen ihr zweites Kind, wenn ihr erstgeborenes etwa zwei Jahre alt ist.

Eigentlich ein ungünstiger Moment, weil in diesem Alter die Trotzphase stattfindet und das Kind auf die eigene Entwicklung konzentriert ist. Zweijährige kann man zum Beispiel mit Bilderbüchern vorbereiten (siehe Infozeile). Eltern haben die Tendenz, ihr Kind nun in die Rolle des «grossen Bruders» oder der «grossen Schwester» zu pushen. Manche Kinder finden das toll, andere spielen lieber nochmals die Babyrolle, und wieder andere pendeln zwischen gross und klein. Kinder verarbeiten beim Spielen, was sie beschäftigt. Zudem sollte man in der Zeit, bevor das Baby kommt, grössere Veränderungen für das erste Kind vermeiden, es nicht grad in ein grosses Bett zügeln oder seinen Nuggi der Nuggifee schenken.



Soll man das Kind in die Vorbereitungen fürs Baby miteinbeziehen?

Auch hier gilt: Genau hinschauen, was das erstgeborene Kind braucht. Es soll sich nicht alles nur noch um das Baby drehen. Aber wenn das Kind interessiert ist, soll es unbedingt auch mal zum Ultraschall mitkommen dürfen oder bei der Umrüstung des Schlafzimmers mithelfen. Etwas ältere Kinder üben das Wickeln und Schöppeln gern an ihrem Kuscheltier. Solche Rollenspiele sind eine wunderbare Form der Vorbereitung.



Wie können Familien die Schlafsituation gestalten, sodass sich niemand ausgeschlossen fühlt, aber dennoch alle gut schlafen können?

Für die meisten Eltern ist klar: Das Baby soll anfangs bei ihnen schlafen, und später wie das ältere Geschwister in sein eigenes Zimmer ziehen. Das klappt aber meistens nicht problemlos. Schläft das grössere Kind noch bei den Eltern, müsste man es möglichst früh in der Schwangerschaft in sein eigenes Bett oder Zimmer zügeln, damit es sich daran gewöhnen kann, bevor das Baby kommt. Manche Eltern teilen sich auf: Der Vater schläft in einem Bett mit dem grösseren Kind, die Mutter mit dem Baby in einem anderen. Danach dauert es dann aber oft ein Jahr oder länger, die Kinder wieder umzugewöhnen. Ideal scheint mir, für das Erstgeborene eine Matratze neben das Elternbett zu legen, damit es jederzeit zu ihnen kommen kann. Wichtig ist auch hier, immer zu beobachten: Was ist für uns alle gut?



Was gilt es in den letzten Tagen vor der Geburt zu beachten?

Wichtig ist, die Betreuung für das erste Kind frühzeitig zu organisieren. Am einfachsten ist es natürlich, wenn die Grosseltern da sind. Wichtig ist, dass es Bezugspersonen sind, bei denen das Kind schon mal geschlafen hat, oder die umgekehrt schon beim Kind geschlafen haben. Das können auch Nachbarn oder Freunde sein. Der Abschied, wenn die Mama gebären geht, ist ein sehr spezieller, emotionaler Moment. Die Situation wird sich nun grundsätzlich verändern. Wenn die Mutter ihr erstes Kind gut aufgehoben weiss, kann sie viel leichter gehen. Haben die Betreuungspersonen eine längere Anreise oder geht die Geburt plötzlich zügig voran, könnte man das erste Kind auch zum Geburtsort mitnehmen und dort den Betreuungspersonen übergeben. Oder die Frau bestellt ein Taxi und geht schon mal vor, während der Papa noch zu Hause wartet, bis die Grosseltern da sind.