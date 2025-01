So gelingt die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern

Diskretion wahren

In der Regel sind Eltern stolz auf ihre Kinder – und das dürfen auch alle wissen. Allerdings macht es einen Unterschied, ob man Freunden davon berichtet, dass das Kleinkind seine ersten Schritte gemacht hat oder ob man Details aus dem Privatleben der erwachsenen Kinder weitertratscht. Selbst wenn sie gerade in Schwierigkeiten stecken und die Sorgen gross sind, sollten Eltern diskret sein und zuerst überlegen, ob die ganze Nachbarschaft von Dingen wissen muss, welche die Kinder den Eltern anvertraut haben. Nur so bleibt nämlich deren Vertrauen bestehen.