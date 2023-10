So gewöhnt man Kindern das Nägelkauen ab

Warum kauen Kinder an den Fingernägeln?

Wenn Kinder an den Nägel kauen, geschieht dies meist unbewusst und es können viele Ursachen dahinter stecken. Die häufigsten sind Langeweile und Nervosität. Manche Kinder beruhigt das Nägelkauen, andere tun es, wenn sie sich besonders konzentrieren möchten. Es können jedoch auch Ängste der Auslöser sein. Einige Kinder kauen etwa dann an den Nägeln, wenn sie sich bedroht oder unwohl fühlen. Um den Kindern das Nägelkauen abzugewöhnen lohnt es sich in einem ersten Schritt also, darauf zu achten, in welchen Situationen sie an den Nägeln knabbern.