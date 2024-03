Geldsorgen beeinflussen Familienplanung

So gross ist der finanzielle Druck auf Familien in der Schweiz

Die finanzielle Belastung von Familien in der Schweiz steigt. Gemäss dem aktuellen Familienbarometer sorgen sich viele um ihr Budget, was Einfluss auf verschiedene Lebensbereiche hat. Themen wie Umwelt und Gesundheit geraten dabei in den Hintergrund.