Es ist wie bei der Gästeliste fürs Hochzeitsfest oder der Wahl der Trauzeugen: Bei der Vergabe des Gotti- und Götti-Amts kommt man fast nicht darum herum, jemanden zu enttäuschen. Müssen es heute noch die Geschwister sein oder dürfen Eltern den Lieblings-Cousin oder die beste Freundin als Taufpaten ihrer Kinder wählen? Was für Erwartungen darf man an sie haben? Macht mit bei unserer Umfrage und lest weiter unten, nach welchen Kriterien wir die Gottis und Göttis unserer Kinder auserkoren haben.