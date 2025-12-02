So haltet ihr kränkelnde Kinder bei Laune

Kranksein ist öde. Nach einer Weile sind es nicht mehr bloss die Grippe- und Erkältungs-Symptome, die einen plagen, sondern auch die Langeweile. Kinder trifft es oft besonders hart, wenn ihre Geschwister etwa bereits den ersten Schnee geniessen dürfen, sie aber das Bett hüten müssen. Damit die Kleinen dann nicht den ganzen Tag quengeln, müssen Ablenkung und Beschäftigung her. Hier sind einige Ideen, die euren Patientinnen und Patienten guttun, sie unterhalten, aber nicht überfordern.
Kuschelhöhle
Kranke Kinder brauchen Geborgenheit und sollten sich erholen. Das gelingt in einer kuscheligen Umgebung besonders gut. Es lohnt sich deshalb, aus dem Kinderbett eine kleine Wohlfühl-Oase zu gestalten. Dazu gehören ganz viele Kissen, Plüschtiere und Bilderbücher. Fühlt sich das kranke Kind im eigenen Zimmer einsam, könnt ihr auch eine solche Kuschelhöhle im Wohnzimmer errichten.
Bücher und Hörspiele
Kaum etwas lenkt Kinder so zuverlässig ab, wie eine gute Geschichte. Habt ihr die Zeit dazu, ist es besonders schön, wenn ihr dem kranken Kind ein Büchlein vorlest. Müsst ihr euch gerade um die gesunden Kinder oder den Haushalt kümmern, sind Hörspiele eine gute Alternative. Das Kind ist beschäftigt und nicht selten wird es von der Fantasiewelt bald in die Traumwelt übergehen und friedlich einschlafen.
Filme und Serien
Mit kranken Kindern dürft ihr ruhig etwas nachsichtig sein und Regeln, die im normalen Alltag gelten, ein wenig lockern. Das gilt beispielsweise für die Bildschirmzeit. Weil den kleinen Patientinnen und Patienten ohnehin die Energie für längere Aktivitäten fehlt, ist ein Nachmittag vor dem Fernseher völlig legitim. Funktioniert das Wohnzimmer darum zum Home-Kino um und schaut gemeinsam einen spannenden Film oder die Lieblingsserie.
Puzzle und Spiele
Sind die Kinder bereits ein wenig fitter und müssen nicht mehr rund um die Uhr im Bett liegen, können Puzzles und Spiele eine gute Abwechslung bieten. Beachtet dabei aber, dass kränkelnde Kinder schneller die Geduld verlieren. Bei Spielen ist es daher womöglich schlauer, solche auszuwählen, bei denen ihr miteinander und nicht gegeneinander spielt.
Eigene Arztpraxis
Kinder verarbeiten ihre Erfahrungen beim Spielen. Baut deshalb eine Arztpraxis für Plüschtiere und Puppen auf. Dort werden ihre Herztöne abgehorcht, Fieber gemessen, Wunden versorgt und Medikamente abgegeben. Für die Eltern hat die eigene Arztpraxis zudem den Vorteil, dass sie aus den Gesprächen zwischen dem spielenden Kind und seinen Patienten heraushören könnten, welche Symptome die Kinder noch plagen.
Guetzli backen
Riecht es in der Wohnung nach frisch gebackenen Guetzli, fühlt man sich sofort wohler und geborgener. Zudem könnt ihr das Kind beim Backen gut mit einfachen Aufgaben ablenken. Je nach Alter und Energie-Level kann es beim Teig mischen, Ausstechen der Guetzli oder beim Dekorieren helfen.
Rätselbücher und Wimmelbilder
Rätselbücher und Wimmelbilder faszinieren vor allem ältere Kinder – und beim Knobeln vergeht die Zeit im Nu. Beachtet aber, dass die Konzentration bei kranken Kindern schneller nachlässt.
Frische Luft
Den ganzen Tag in der Wohnung zu verbringen wird auf Dauer automatisch langweilig. Grosse Outdoor-Aktivitäten liegen aber natürlich auch mit Kindern, die sich bereits auf dem Weg der Genesung befinden, nicht drin. Ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft schadet jedoch nie. Er bietet einen Tapetenwechsel und kurbelt erst noch den Kreislauf an.