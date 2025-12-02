So haltet ihr kränkelnde Kinder bei Laune

Kranksein ist öde. Nach einer Weile sind es nicht mehr bloss die Grippe- und Erkältungs-Symptome, die einen plagen, sondern auch die Langeweile. Kinder trifft es oft besonders hart, wenn ihre Geschwister etwa bereits den ersten Schnee geniessen dürfen, sie aber das Bett hüten müssen. Damit die Kleinen dann nicht den ganzen Tag quengeln, müssen Ablenkung und Beschäftigung her. Hier sind einige Ideen, die euren Patientinnen und Patienten guttun, sie unterhalten, aber nicht überfordern.