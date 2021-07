Ein kleiner Waschlappen mit grosser Wirkung: Das Kind sitzt oder steht in der Dusche oder Wanne, legt den Kopf in den Nacken und ein Tüechli über die Augen. Am besten so platziert, dass es auch gleich die Stirn mit abdeckt. So kommt nichts in die Augen, nicht mal in die Nähe davon. Mama, Papa oder wer auch immer mutig genug ist, die Haare zu waschen, kann jetzt loslegen. Wichtig ist einfach, dass die Kopfposition so bleibt und das Kind nicht in Panik das Tuch wegnimmt. Weil dann, ja, ihr könnt es euch denken…