Der Experte wiederholt es gern noch einmal: «Kinder sind nicht blöd und mit Schuldgefühlen lässt sich auch wunderbar wirtschaften.» Rasch töne es in einem Kinderkopf etwa so: Ich kann beim Einkaufen auf die Tränendrüse drücken und bekomme, was ich gerne möchte? Wunderbar! Mama telefoniert mit ihrem Freund und ich kann in der Zeit unkontrolliert weitergamen? Herrlich!