Neugierig machen

Will das Kind nicht von sich aus mitmachen beim Meditieren, dann meditiert eben selber. Vielleicht wird das Kind ja neugierig und will wissen, was ihr da genau macht und will dann plötzlich auch dabei sein! So ermöglichst du dem Kind, ohne Zwang und aus eigenem Interesse zu meditieren. Es gilt also, mit gutem Beispiel voranzugehen – schliesslich ist Meditation ja auch für Erwachsene entspannend und wohltuend.