So klingen Cowboy-Namen in der Schweiz

Res: So kürzt man in ländlichen Gegenden der Schweiz, vor allem im Kanton Bern, den Namen Andreas ab. Res stammt vom griechischen Andreios ab und bedeutet «der Tapfere». Übrigens sind Bernerinnen und Berner dafür bekannt, dass sie alle Vornamen abkürzen. Einen Überblick über die schlimmsten Verhunzungen schöner Namen findet ihr im Artikel: «27 Babynamen, die in Bern einfach nicht funktionieren».