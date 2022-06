So kommen Babys gut durch die Hitzetage

2. Mittagshitze meiden

Geht mit den Babys wenn möglich am Vormittag oder Abend nach draussen und meidet die Mittagszeit, da dann die UV-Belastung am höchsten ist. Steigen die Temperaturen auf über 30 Grad, sollte man sich überlegen, ob man mit Babys und Kleinkindern überhaupt raus gehen will.