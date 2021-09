2. Aus der Rubrik Zeitmanagement dieser wertvolle Tipp einer Mama auf der Redaktion: Stärkebeilagen immer in der doppelten Menge kochen. Am nächsten Tag reichts für ein weiteres Gericht, das schnell in einer Bratpfanne zusammengewürfelt wird. Beispiel: Abends gibts Reis mit Broccoli, am nächsten Mittag Reissalat. Abends dann Gschwellti mit irgendwas, am nächsten Mittag Bratkartoffeln und Salat. Abends gibts Nudeln mit Rahmsauce, am nächsten Mittag gebratene China-Nüdeli, und so weiter.