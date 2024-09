So können Eltern einem Burnout vorbeugen

Was steht an?

Sich in einer Familie zu organisieren wie in einer Firma, tönt vielleicht ungewohnt. Zürcher empfiehlt jedoch ein wöchentliches Familienmeeting: «Es dient dazu, den Terminkalender anzuschauen, Zuständigkeiten zu klären und Themen zu besprechen, die einem am Herzen liegen. Das reduziert den Mental Load und beugt Konflikten vor.»