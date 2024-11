So können Eltern «Late Talker» unterstützen

Eltern können ihrer Kinder beim Sprechenlernen aber unterstützen:

In den Dialog treten: Das beste Sprachtraining ist sprechen. Eltern sollten deshalb von Beginn an mit ihrem Baby sprechen. Da die ersten zwölf Monate für die Sprachentwicklung besonders entscheidend sind, ist es förderlich, wenn die Eltern auch auf Brabbel-Geräusche des Babys eingehen und so quasi einen Dialog starten. Dadurch erkennt das Baby, dass seine Laute wahrgenommen werden, was später aufs Sprechenlernen motivierend wirkt.