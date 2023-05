So könnt ihr euren Familienalltag nachhaltiger gestalten

8. Verpackungen wiederverwerten

Am besten ist es für die Umwelt, wenn wir weitgehend auf Nahrungsmittel in Plastikverpackung verzichten. Es braucht schliesslich nur minim mehr Zeit, den Käse oder die Früchte fürs Znüni selbst in Stücke zu schneiden und im Mehrweg-Geschirr oder Bienenwachstuch mitzunehmen. Musste man doch auf Lebensmittel, die in Plastik oder Karton gehüllt sind, zurückgreifen, kann man die Verpackung anschliessend als Bastelmaterial verwenden und ihr so ein zweites Leben schenken. Konservendosen können etwa mit Sand oder Kieselsteinen befüllt werden und als neues Musikinstrument dienen, grössere Kartons lassen sich zum Spiel-Auto umfunktionieren.