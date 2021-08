Das Paar, das seit knapp 1.5 Jahren in den USA wohnt und am 4. Juni zum zweiten Mal Eltern wurde, wird Lilis Taufe in den USA abhalten, vermutet der Experte in der britischen Zeitung Express. «Es sieht ganz so aus, als würde Lilibets Taufe in Meghans Heimatstaat stattfinden.» Dass die Öffentlichkeit an der Feier teilhaben kann, ist nicht zu erwarten, schliesslich haben Meghan und Harry noch nicht einmal ein Foto ihrer Tochter veröffentlicht. Der Experte rechnet mit strengster Geheimhaltung und damit, dass das Paar «sein eigenes Ding» machen wird.