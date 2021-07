Harry und Meghan wollen Lilibet in Windsor taufen

Harry und Meghans Lebensmittelpunkt liegt seit über einem Jahr in Kalifornien. Seit sie sich vom Palast verabschiedet haben, liess sich Meghan nicht mehr in Grossbritannien blicken. Harry kehrte zum ersten Mal zur Beerdigung seines Grossvaters Prinz Philip, †99, in seine Heimat zurück. Am 1. Juli enthüllte er zudem zusammen mit seinem Bruder Prinz William, 39, in Windsor eine Statue zu Ehren ihrer verstorbenen Mutter Prinzessin Diana, †36. Lang dauerten seine Aufenthalte in England bei beiden Anlässen nicht. Zudem musst er die meiste Zeit in Quarantäne verbringen. Ob es also zur von den Royal-Fans lang ersehnten Aussprache zwischen Harry und seiner Familie kam, ist fraglich.