Prinz Harry soll England schon wieder verlassen haben

Der Herzog von Sussex war erst eine Woche zuvor in seiner Heimat angekommen. Anschliessend begab er sich in Windsor fünf Tage in Quarantäne. Sollte er sich wirklich schon auf den Rückweg gemacht haben, hätte er anschliessend nur zwei Tage ohne Einschränkungen in England verbracht. Prinz Harry lebt mit seiner Frau Herzogin Meghan, 39, Sohn Archie, 2, und der im Juni geborenen Tochter Lili im kalifornischen Montecito. Die Sussexes waren im Frühjahr 2020 als hochrangige Royals zurückgetreten und zogen in die USA, Meghans Heimat.