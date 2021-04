Oprah Winfrey war überrascht von Harrys und Meghans Offenheit

«Sie wollten in der Lage sein, ihre Geschichte so zu erzählen, dass sie so ehrlich wie möglich ist», sagt Oprah. Damit, was dann tatsächlich aufs Tapet gebracht wurde, hätte sie allerdings nicht gerechnet. Besonders die Rassismusvorwürfe hätten sie schockiert: «Ich dachte nur ‹Wirklich? Darüber wollt ihr sprechen?›»