Sind sich die Brüder in der Trauer um ihren Grossvate nun aber näher gekommen? Einer, der genau dies wissen will, ist Omid Scobie. Scobie gilt als enger Vertrauter von Meghan. So war er auch Co-Autor ihrer Enthüllungsbiographie «Finding Freedom» – auch wenn Harry und Meghan bis heute eine Mitarbeit am Buch abstreiten.