Dafür darf man bei einem Essen im Freien in ein paar Metern Entfernung gerne ein «Ablenkerli» für die Wespen installieren. «Besonders wirksam sollen überreife Weintrauben als Ablenkung sein. Dies wurde von einem Kind bei «Jugend forscht» herausgefunden», so Keitel. «Zum Glück sind die allermeisten Wespenarten harmlos und interessieren sich nicht für unsere Süssspeisen.» Vorsorglich Essen und Getränke abzudecken sowie nach dem Essen die klebrigen Kinderhände und -münder zu waschen, ist dennoch wirksam. In der Wohnung mach es Sinn, sich mit speziellen Netzen zu schützen, welche am Fenster angebracht die Insekten daran hindern, in die Wohnung zu fliegen.