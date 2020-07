«Als Grundsatz gilt: Was man im Alltag zu Hause öfters braucht für die Kleinen, wird auch in den Ferien von Nutzen sein», sagt Dr. med. Anita Niederer. «Und wenn man sich nicht sicher ist, was der oder dem Kleinen fehlt, lieber vor Ort in ein Spital gehen – wenn man nicht grad im afrikanischen Hinterland weilt, ist man in der Regel nicht schlecht bedient …» Vor Reisen in tropische Länder empfiehlt sie unbedingt, eine reisemedizinische Beratung in Anspruch zu nehmen. Und gegebenenfalls vielleicht die Destination anzupassen. «Zumal es dem Kind völlig egal ist, wo es sändelet.»