So leistet ihr Kindern mit Hitzschlag erste Hilfe

An heissen Sommertagen spielen Kinder am liebsten draussen – ob im Garten, auf dem Spielplatz oder beim Planschen im Wasser. Doch hohe Temperaturen können gerade für Babys und Kleinkinder schnell zur Gefahr werden. Ihr Körper ist noch nicht in der Lage, sich gut selbst zu kühlen. So kommt es rasch zu einer Überhitzung, einem Sonnenstich oder im schlimmsten Fall zu einem Hitzschlag. Wer die Warnzeichen kennt, kann rechtzeitig reagieren und Schlimmeres verhindern.