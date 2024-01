So lernen Kinder, ihre Nase zu putzen

Die Temperaturen sind tief und die Nase läuft fast pausenlos. Als Elternteil ist man dann ständig damit beschäftigt, dem Kind die Nase zu putzen – es sei denn, das Kind kann dies bereits selbständig. Damit das Schnäuzen gelingt, brauchen die Kleinen zuerst aber einige Anweisungen. In der Regel sind sie ab drei bis vier Jahren empfänglich für Tipps zum Naseputzen. Natürlich sollten diese kindgerecht vermittelt werden und am besten beginnt ihr mit dem Üben, wenn das Kind gesund und die Nase frei ist. Hier also einige spielerische Ideen: