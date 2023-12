So lernen Kinder, sich allein zu beschäftigen

Merkt ihr, dass euer Kleinkind nicht nur selbst entscheiden will, womit es spielt, sondern auch bereits eigenständig auswählen möchte, was es anzieht, könnt ihr einen Kleiderschrank nach dem Prinzip der Montessori-Pädagogik einrichten. Wichtig ist dabei, dass die Kleidung für die Kinder erreichbar sind, ohne dass sie auf eine Hocker steigen müssen. Zudem sollte der Schrank nicht überfüllt (zwei, drei Outfits reichen) und alle Kleidungsstücke sofort ersichtlich sein. Dies gelingt, indem viele Kleider an Stangen aufgehängt oder in Körben mit Löchern gelagert werden. Sind sie in Schubladen verstaut, verschaffen – wie bereits bei den Spielzeug-Kisten – Bilder, die den Inhalt zeigen, Orientierung.