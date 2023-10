So lernen Kleinkinder, eigene Entscheidungen zu treffen

An eigenen Entscheiden teilhaben lassen

Die Entscheidungsfähigkeit von Kindern kann man ausserdem fördern, indem man sie in eigene Entscheide einbezieht. Natürlich sollte man sie nicht in für sie abstrakte «Erwachsenen-Angelegenheiten» reinziehen. Aber man kann ihnen aufzeigen, wie man zu einem Entscheid kommt. Dazu eignet sich etwa die Wahl eines Geburtstagsgeschenks für die Grossmutter. So kann man etwa erklären: «Diese Blumenvase ist sehr schön, aber sie hat schon viele ähnliche. Ich kaufe ihr besser Blumen für auf den Balkon.» Oder bei der eigenen Kleiderwahl: «Dieser Pullover ist hübsch, aber ich denke, heute werde ich darin zu warm haben. Ich ziehe besser einen leichteren an.»