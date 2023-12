Lustiges Kopfzerbrechen

So macht die Namenswahl fürs Baby mehr Spass

Den richtigen Namen für sein Baby zu finden, bereitet vielen werdenden Eltern Kopfzerbrechen. So gross wie die Auswahl an Vornamen sind oft auch die Zweifel. Und am Ende muss der gewählte Name nicht nur einer Person, sondern beiden Elternteilen gefallen. Hier erfahrt ihr, wie ihr aus der Namensfindung nicht eine endlose Diskussion, sondern einen spassigen Prozess machen könnt.