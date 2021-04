Also sind Fälle, an in denen das Kind an der Brust zu wenig Milch trinkt, unwahrscheinlich?

In der Schweiz haben alle Kinder regelmässige Vorsorgeuntersuchungen durch den Kinderarzt und alle Mütter Anspruch auf Stillberatung und die Begleitung durch eine Hebamme auch nach der Geburt. Werden all diese Angebote wahrgenommen und finden die vorgesehenen Untersuchungen statt, ist es also eher unwahrscheinlich, dass ein Neugeborenes in den ersten Lebenswochen zu wenig Nahrung erhält.