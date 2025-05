So reagieren Eltern bei einem Zahnunfall richtig

Wurde ein bleibender Zahn ganz ausgeschlagen, wird dieser idealerweise in eine Zahnrettungsbox gelegt. Die Box ist in Apotheken und Zahnarztpraxen erhältlich und enthält eine gebrauchsfertige Nährlösung, die das Überleben der zahnspezifischen Zellen ermöglicht und so die Chance auf eine erfolgreiche Replantation erhöht. Ist gerade keine Zahnrettungsbox in der Nähe, sollte der herausgeschlagene Zahn in Milch eingelegt oder in Frischhaltefolie verpackt werden. Wichtig ist zudem, den herausgeschlagenen Zahn nicht zu reinigen und ihn nicht an der Wurzel anzufassen.