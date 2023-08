So schliessen Kinder leichter Freundschaften

Während Babys noch nicht so genau wissen, was sie miteinander anfangen sollen und eher nebeneinander, als miteinander spielen, sind 3-Jährige bereits in der Lage, enge Beziehungen aufzubauen. Im Kindergartenalter wird dann schnell jeder zum Freund oder zur Freundin, mit dem eine Viertelstunde harmonisch gespielt wurde. Die besten Freunde sind dann oft die, mit denen am meisten Zeit verbracht wird. Ab der Primarschule werden Kinder wählerischer. Sie entwickeln dann einen Sinn dafür, wer ihnen gegenüber loyal ist. Wird etwa ein Geheimnis ausgeplaudert, ist es mit der Freundschaft schnell vorbei.