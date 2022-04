Das Wichtigste zur Zeckenimpfung

Wie bereits erwähnt, kann man sich gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis impfen lassen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfiehlt die Impfung für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren, die sich in einem Zecken-Risikogebiet aufhalten. Als Risikogebiet gilt die ganze Schweiz, abgesehen von den Kantonen Tessin und Genf. Dass bei Kindern erst ab einem Alter von sechs Jahren zur Impfung geraten wird, liegt daran, dass Jüngere bloss sehr selten an FSME erkranken. In Absprache mit dem Arzt ist aber eine Impfung auch bei Kleinkindern zulässig.