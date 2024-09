So schützt ihr Kinder vor Insektenstichen

Mit Insektenschutzgitter und Moskitonetz vorsorgen

Damit die lästigen Brummer gar nicht erst in die Nähe der Kleinen kommen, am besten dafür sorgen, dass die Plagegeister gar nicht erst in die Wohnung kommen. Insektenschutzgitter vor den heimischen Schlafzimmerfenstern und Fliegengitter für die Türen halten Ungeziefer fern und gefährden die Gesundheit der Kleinen nicht.